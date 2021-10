Verschwörungstheorien und Rassismus im Netz – Was tun?

Fake News, Verschwörungstheorien und Falschinformationen – Im Netz nehmen diese Phänomene tendenziell zu, lösen Besorgnis aus und werfen Fragen auf. Gerade durch die hitzige Debatte rund um Corona erreichen Fake News und Verschwörungstheorien mittlerweile ein Millionenpublikum, so vor allem auf den grossen Social-Media-Plattformen wie Facebook & Co.

Die darin verbreiteten Unwahrheiten wirken oftmals skurril und harmlos, doch in Tat und Wahrheit sind sie brandgefährlich. Denn Fake News und Verschwörungstheorien würden einzig und allein darüber funktionieren, einen Sündenbock zu benennen, betont Martine Brunschwig Graf, Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus EKR. «Verschwörungstheorien sind beunruhigend, weil sie als Triebwerk für rassistische Einstellungen und Diskurse dienen können. Die Gruppen, die dem Rassismus und der Rassendiskriminierung am stärksten ausgesetzt sind, gehören zu den ersten Opfern von Verschwörungstheorien und Fake News», so Brunschwig Graf gegenüber RaBe.

Um das Übel an der Wurzel zu packen, müsse dringend die Medienkompetenz gefördert werden, betont die EKR. Vor allem diejenige von Kindern und Jugendlichen. Die Kommission ist der Auffassung, dass eine umfassende Grundlagenarbeit geleistet werden muss, um Verschwörungsmythen und Fake News zu enthüllen und zu widerlegen.



Die EKR hat die neuste Ausgabe ihres Magazins «Tangram» dem Thema «Verschwörungstheorien, Fake News und Rassismus» gewidmet.