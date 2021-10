Versorgungsengpässe in Grossbritannien

Leere Regale im Supermarkt, kein Kraftstoff mehr an Tankstellen: In Grossbritannien herrscht eine Versorgungskrise. Einer der Hauptgründe dafür ist der Mangel an LKW-Fahrer*innen.

Die Arbeitsbedingungen in der Branche gelten schon lange als katastrophal: Die Löhne sind niedrig die Übernachtungsmöglichkeiten oft beschränkt, der Stress riesig. Zudem wurden wegen der Pandemie kaum neue Fahrer*innen ausgebildet und wegen des Brexits bleiben die Menschen aus Süd- und Südosteuropa der Insel fern.

Fabian vom Radio Dreyeckland hat Jörg Kronauer, freier Journalist in London unter anderem für das Internetportal German Foreign Policy, nach der aktuellen Versorgungslage in Grossbritannien gefragt.