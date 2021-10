Sendung vom 5. Oktober 2021

In der heutigen Sendung begründet ein Aktivist von Extinction Rebellion, warum es aufgrund der Dringlichkeit der Klimakatastrophe mehr zivilen Ungehorsam braucht. Wir besuchen eine Probe der Tanzproduktion«Hypnos», welche sich mit Themen wie Grenzen überwinden, Sprachen vereinen und Träume in Pandemiezeiten auseinandersetzt und ab Freitag in der Grossen Halle der Reitschule gastiert. Und wir blicken auf den Mangel an LKW-Fahrer*innen, eine der Hauptursachen der aktuellen Versorgungskrise in Grossbritannien.

Podcast der Sendung:

Die heutigen Beiträge: