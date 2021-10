In der heutigen Info-Sendung erklären wir, was es mit der Abschaffung der Stempelsteuer auf sich hat und warum linke Parteien und die Gewerkschaften eine Referendum dagegen eingereicht haben. Und wir beleuchten, wie UBS, Credit Suisse und co. an der Abholzung des Amazonas mitverdienen

Die heutigen Beiträge: