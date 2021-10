Vergiss den Leichenwagen, das Bestattervelo ist da!

Habt ihr gewusst? Ein Bestattervelo fährt euch bei eure allerletzten Fahrt zum Friedhof. Die Zukunft ist da und zwar ganz nachhaltig! Marina sitzt mit Gyan Härri, Geschäftsführer der Aurora Bestattungsfirma, und fragt alles dazu. Der Tod gehört zum Leben. Darüber zu reden hilft zur Enttabuisierung. Anschliessend fragt Tobias von Botz3000 die Menschen auf der Strasse nach ihrer Meinung.

Noemi und Chrigi begleiten euch die ganzen zwei Stunden durch die Sendung.

In der Rubrik «Im Fium» bewertet Dominic den Film „Radio Rock Revolution“ von Richard Curtis.

Neu in unserem Gewinnspiel „Lost in Translation“ kannst du einen Gutschein im Wert von 10.- Franken für die Turnhalle gewinnen. Alles was du dafür tun musst, ist deine Ohren gut spitzen und den Song erraten, welcher unsere Übersetzungsmaschine dir vorliest.