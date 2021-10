Zum Tag der psychischen Gesundheit fragen wir uns in der heutigen Infosendung, wie wir am besten mit Menschen in unserem Umfeld umgehen, die an einer Depression erkrankt sind. Ausserdem werfen wir einen Blick auf die Philippinen wo Machthaber Rodrigo Duterte überraschend seinen Rücktritt verkündet hat.

Depression im Freundeskreis – was tun?

Rücktritt des philippinischen Machthabers