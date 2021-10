Same old brand new…

Ganz nach diesem Motto spielte Kid Silly in seinem Set heute viele aufgefrischte House Classics: mit „Every Morning“ Chris Lorenzo’s Neuinterpretation von „Crystal Waters – Gipsy Woman“, eine neu Auflage von Junior Jack’s „My Feelings“ gabs mit Vigi’s „after all this Time“ oder mit einem Chicago Remix des Technotronic Classic „Get Up“ von Ben Sterling . Letzteres ist auf einer EP aus dem Jahr 2019 zu finden welche wir euch wärmstens empfehlen können, die auf Soundcloud zu finden ist und mit fetten Hip-House Edits von Ben Sterling bestückt ist. Auf dem follow up „Planet X – Vol. 2“ geht’s mehr richtung Acid, lohnt sich jedoch genau so reinzuhören.

Wer die ganze Sendung nachhören möchte, wird hier fündig: