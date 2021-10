Popcorn, ein bequemer Platz und los gehts!

Vom 19. bis am 24. Oktober sind in Bern die Orient Express Filmtag. Alles Wissenswerte rund um das Filmfestival stellt Chrigi an Aydin Sevinc, Vorsitzender des Vereins „Orient Express.“

Unsere Moderator*innen Dominic und Trixie begleiten euch die ganzen zwei Stunden durch die Sendung.

Aus dem Filmprogramm des Festivals stellt Tobias in der Rubrik «im Fium» den türkischen Film Ghosts vor.

Noemi geht in ihrem «Ghörgang» in ein Tinyhouse und bringt dir das geräumige Häusschen etwas näher.

Last, but definitely not least kannst du in unserem Gewinnspiel „Lost in Translation“ einen 10.- Gutschein für die Turnhalle gewinnen. Alles was du dafür tun musst, ist deine Ohren gut spitzen und den Song erraten, welcher unsere Übersetzungsmaschine dir vorliest.