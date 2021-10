Bee-flat – 20 ans – 20 Jahre

Le club bernois de musiques actuelles Bee-flat fête ses 20 ans! Se reposer sur ses lauriers? Plutôt incarner une scène future dont les défis et nouveaux projets sont consignés dans deux manifestes qui sonnent comme une profession de foi: diversité, écologie et égalité y sont les maîtres mots! On en discute sur Radio RaBe en marge des festivités.