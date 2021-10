Pennt Bern oder was isch los?

In einigen Schweizer Städten haben Menschen ohne CH- Pass bereits jetzt die Möglichkeit auf Gemeindeebene abzustimmen. Vor allem in der West-Schweiz ist man da fortschrittlicher unterwegs als in der Deutschschweiz. Wieso das in der rotgrünen Stadt Bern noch nicht möglich ist, wollte Maël Forster vom Studio-Gast Rafael Egloff wissen. Als Teil des Netzwerks «Wir alle sind Bern» verrät er uns verschiedene Strategien und Wege, Menschen ohne Schweizer Pass an der politischen Mitgestaltung teilhaben zu lassen.