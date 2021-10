Rechtsextreme Propaganda auf Game-Plattformen

42% der Menschen in der Schweiz spielen mindestens einmal in der Woche Videospiele – Games haben sich also in den letzten Jahren rasant vom Nischenhobby zum Massenphänomen entwickelt. Doch mit dieser Entwicklung geht auch immer häufiger politischer Missbrauch einher: Rechtsextreme Aktivist*innen nutzen online Spiele und Plattformen, um ihre menschenverachtenden Ideologien zu verbreiten.

Mick Prinz leitet das Projekt Good Gaming – well played democracy der Amadeu Antonio Stiftung in Berlin. Das Radio Corax in Halle hat ihn gefragt, wer genau denn hinter dieser lauten rechtsextremen Minderheit stecke, welche versucht, die Gaming Kultur zu instrumentalisieren.