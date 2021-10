«Rules Change» mit Strassenkunst

Bern wird zu Gern, ein Reh trägt plötzlich eine Dame, die Autobahn wird zur Kinderschaukel – Strassenschilder verwandeln sich in Kunst, sobald sie der Berner Streetart-Künstler madsigndisease ins Visier nimmt.

Die Idee, Strassenschilder mit kunstvoll gestalteten Klebern zu verzieren, kam madsigndisease, nachdem er das Stück «Krabat» im Bühnen Bern gesehen hatte und zuhause ein erstes Schild mit einer Krähe beklebte. Dann aber dachte er sich, dass seine Kunst auf die Strasse besser aufgehoben wäre und so fand eine grosse Vielfalt an kunstvollen Sujets den Weg auf unzählige Strassenschilder in Bern, und verblieben dort während einigen Stunden oder Tagen, und selten einmal auch während einigen Wochen.

Während madsigndisease zu Beginn noch relativ sorglos an die Sache heranging, überlege er sich mittlerweile schon, dass beklebte Strassenschilder auch Gefahren bergen, weil sie die Verkehrsteilnehmer*innen allenfalls verwirren oder ablenken können. Bei Gefahrenschildern ist er deshalb mittlerweile zurückhaltend. Andererseits müsse man auch nicht übertreiben, betont madsigndisease, man erkenne die Bedeutung der Schilder ja sehr schnell, auch wenn sie verziert seien.

Eine Auswahl seiner Werke ist ab Donnerstag, 21. Oktober im Rahmen der Ausstellung Rules Change im Tripity, der Zwischennutzung an der Weissensteinstrasse in Bern zu sehen.