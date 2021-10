Spill your Tea Länggass-Tee!!

Diese Woche reden wir bei Botz3000 mit dem alteingesessenen Berner Teeladen Länggass-Tee über alles rund um das beliebte heisse, Blätterwasser.

Moderator Dominic begleitet euch durch den Nachmittag, Chrigi ist in „Ume Ecke“ in der Berner Altstadt unterwegs um herauszufinden, was BernerInnen über die farbigen Strassenschilder wissen, und in „Chotzdoch“ wird Frust über den ÖV abgelassen.

Ausserdem kannst du in unserem Gewinnspiel „Lost in Translation“ einen 10.- Fr. Gutschein für die Turnhalle gewinnen.