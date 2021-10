Wie umgehen mit Dyslexie und Dyskalkulie?

Tanzende Buchstaben, Ziffern, die sich nicht zusammenfügen wollen. Laut Schätzungen des Verbandes Dyslexie Schweiz VDS sind etwa 15% der Schweizer Bevölkerung betroffen von Dyslexie oder Dyskalkulie: Sie haben Schwierigkeiten in der Welt der Buchstaben und/oder in der Welt der Zahlen.

Das ältere Wort «Legasthenie» verwendet der Verband übrigens synonym. Es ist jedoch im Gegensatz zum Begriff «Dyslexie» in den anderen Landessprachen nicht gebräuchlich.

Am heutigen Tag der Dyslexie und der Dyskalkulie sprechen wir mit Robin Hull, Präsident des VDS über die Herausforderungen, mit welchen Betroffene konfrontiert sind und darüber, wie eine dyslexie- und dyskalkuliefreundliche Bildungs- und Berufslandschaft aussehen könnte.