Wie die Südstaaten mit ihrer Vergangenheit umgehen

Schauplatz ist eine Hafenstadt in den USA: Über ein Drittel aller Sklavinnen und Sklaven setzten in Charleston, South Carolina erstmals einen Fuss auf US-amerikanischen Boden. Die ganze Stadt wurde auf Grundlage der Sklavereiwirtschaft errichtet, darum prosperierte sie auch gut 200 Jahre lang. Noch jetzt findet man dutzende Herrschaftsvillen, in denen Sklavinnen und Sklaven arbeiten mussten und natürlich war auch die Landwirtschaft um Charleston herum geprägt gewesen von unbezahlter Arbeit.

Unser Kollege in New York, Max Böhnel, ging in der Stadt in South Carolina auf Reportage. Er wollte herausfinden, wie die USA ihre dunkle Vergangenheit aufarbeiten. Was wird in de Schule gelehrt? Und wie berichten Museen und die Menschen vor Ort darüber?