Die Kunst von Psychiatrieerfahrenen

Ein Bild malen oder auch nur eine kleine Skizze anfertigen – Beides hat auf uns Menschen erwiesenermassen eine therapeutische Wirkung.

Genau deshalb setzten psychiatrische und psychologische Institutionen spätestens seit den 50er-Jahren auf diese Therapieform. So auch die universitäre psychiatrische Klinik Waldau in Bern UPD. Bereits zu Beginn des 20 Jahrhunderts beherbergte die Klinik einen der bekanntesten Vertreter der sogenannten «Art brut», – den Schweizer Künstler Adolf Wölfli, der rund 35 Jahre seines Lebens in der Waldau verbrachte und in dieser Zeit weit über 1000 Skizzen und Bilder anfertigte. Seine künstlerischen Fähigkeiten und Werke wurden zu seinen Lebzeiten jedoch nicht wirklich ernst genommen. Heutzutage ist dies glücklicherweise anders. In der Kunstwerkstatt der UPD Waldau werden Menschen mit Psychiatrieerfahrung bewusst auf ihre künstlerische Begabung aufmerksam gemacht.

So auch Caroline Saidi und Elmar Hempel. Saidi hatte nach einem schweren Unfall im Jahr 2014 mit psychischen Problemen zu kämpfen und kam so mit der Kunsttherapie der Waldau in Kontakt. Hempel nutzte die Kunst zur Regeneration nach einem Psychiatrieaufenthalt und fand in der Kunst erst vor Kurzem seine Bestimmung. Caroline Saidi und Elmar Hempel haben ganz unterschiedliche Hintergründe, doch in der Kunstwerkstatt der UPD Waldau haben sie beide ein Stück Heimat gefunden und können ihre künstlerische Leidenschaft voll und ganz ausleben.

Eine Reportage:

Über die Kunstwerkstatt:

Zurzeit arbeiten rund 25 Kunstschaffende mit Psychiatrie-Erfahrung aktiv in der Kunstwerkstatt, die 2003 gegründet wurde. Seit damals haben die Kunstschaffenden in der Kunstwerkstatt Waldau stets Gelegenheit erhalten, an rund 35 Ausstellungen weltweit ihre Werke zu präsentieren. Getragen wird die Kunstwerkstatt Waldau von rund 140 Mitgliedern des Vereins sowie den ehrenamtlich tätigen Vorstands-Mitgliedern und Atelierbetreuenden.

Über die aktuelle Ausstellung:

Titel: «Licht & Schatten». Öffnungszeiten: vom 25. Okt. bis 30. Nov. 2021, jeweils Mi, Do und Sa von 14h bis 17h. Bitte beachten: Zutritt nur mit Covid-Zertifikat; die Ausstellungsräume sind ungeheizt. Adresse: Areal UPD Waldau · Bolligenstrasse123c · 3000 Bern 6.