Die aktuelle Kursgruppe von Happy Radio Bern hat voller Lust eine neue Sendung gestaltet. Um „ausgiebig“ Studioluft zu schnuppern waren die Radiobegeisterten am 24. September bei uns zu Gast. Happy Radio-Kurse werden in Bern von der Volkshochschule Plus in Zusammenarbeit mit der Radioschule klipp+klang und RaBe angeboten. Mehr Sendungen und Infos: happyradio.ch

Mittwoch 27. Oktober 2021, 17:00-18:00 Uhr