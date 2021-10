Faszinierende Welt der Seepferdchen

Seepferdchen faszinierten schon in der griechischen Mythologie. Dort galten sie als Nachfahren der Wesen, die den Streitwagen des Meeresgottes Poseidon gezogen hatten. Die rund 40 verschiedenen Arten sind in fast allen Meeren der Welt zu Hause, auch im Mittelmeer und in der Nordsee. Manche leben in Seegraswiesen, andere wiederum in Korallenriffen oder zu Füssen von Mangrovenwäldern.

Das Liebesspiel der Seepferdchen ist beeindruckend: Sie tanzen oft stundenlang und geben dabei Klicklaute von sich. Der Liebesakt endet damit, dass das Weibchen seine Eizellen in der Bauchtasche des Männchens platziert. Der Partner befruchtet diese dann und verschliesst die Bauchtasche bis zur Geburt der Kleinen – somit sind Seepferchen wohl die einzige Tiergattung, bei welcher das Männchen die Schwangerschaft übernimmt.

Der Journalist Till Hein hat den faszinierenden Tieren ein ganzes Buch gewidmet:

Till Hein ist morgen Donnerstagabend zu Gast im Ono. Der Journalist stellt sein Buch «Crazy Horse: Launische Faulpelze, gefrässige Tänzer und schwangere Männchen: Die schillernde Welt der Seepferdchen» vor. Türöffnung: 19 Uhr. Tickets zur Veranstaltung gibt es hier.