Radio – gestern, heute, morgen

Zum heutigen „Welttag des audiovisuellen Erbes“ flattert Subkutan durch die Zeit. Wir reisen in die 70er und frühen 80er-Jahre, als das Monopol der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG in der Radiowelt zu bröckeln begann, wir fragen, wie Radio für Jugendliche im 2021 funktionieren kann und wir wagen einen Blick in die Zukunft – wie klingt das Radio im Jahr 2050? Uff… halten die Flügel des RaBen diese weite Reise aus?

– ganze Sendung –

Radio ahoi! – Das Ende des SRG-Monopols

Durch den Äther zappen und die beste Musik aus verschiedenen Radiosendern auswählen – was heute eine Selbstverständlichkeit ist, war in den 70er und 80er-Jahren nicht so einfach möglich. Die Schweizerische Radio-und Fernsehgesellschaft hatte ein Monopol in der Radiowelt. Sogenannte Radiopirat*innen versuchten dies zu durchbrechen. Lea Stadelmann spricht mit Fred Sommer, Gründungsmitglied von Radio RaBe, über ein Stück Radiogeschichte.

Radio 3FACH – Seit 23 Jahren jung und wach

Das Radio 3FACH sendet auch heute noch für ein jugendliches Zielpublikum. Radio für junge Menschen im Zeitalter von Spotify, Youtube und Co.? Wie das funktionieren kann, erzählt Lea Inderbitzin, Programm-und Redaktionsleiterin beim Luzerner Jugendradio, im Beitrag von Zita Bauer.

Radio anno 2050 – ein Kaleidoskop der Visionen

Wie düster oder wie lustvoll ist die Zukunft des Radios? Wir haben drei Radioschaffende gefragt, entstanden ist ein rhythmisches Kaleidoskop der Visionen. Die Antworten von Caspar Selg, Cheyenne Mackay und Michael Spahr in einer Collage von Irene Müller.

Playlist:

«Radio 24» – Polo’s Schmetterding

«Video Killed The Radio Star» – The Buggles

Diese Sendung ist eine Zusammenarbeit mit dem Berner Museum für Kommunikation zum Welttag des audiovisuellen Erbes. Das MfK erzählt auf Instragram, Facebook und Twitter Geschichten zum Sendeturm Bantiger, von wo aus Radio RaBe auf der UKW-Frequenz 95,6 MHz ausgestrahlt wird. Zu finden sind unter anderem Vorher-Nacher-Bilder, ein Video mit zwei langjährigen Mitarbeitern des Sendesturms und die Geschichte, wie ein Nuggi auf die Antenne gelangte.

Icon: fm radio by genius icons