Sendung vom 27. Oktober

Heute bei uns im Info: Wie sich die Arbeitsbedingungen während der Pandemie veränderten – Laut Travail.Suisse gäbe es in manchen Bereichen Verschlechterungen, andere konnten von Corona profitieren. Unter welchen Bedingungen politische Partizipation unerlässlich ist – Im Stück «Brexit is my fault» verhandelt Emily Maggorian ihre Mitschuld am Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU. Warum Seepferdchen faszinieren – Morgen Abend stellt der Autor Till Hein sein Buch «Carzy Horse» im Kulturlokal Ono vor.





Die Beiträge der heutigen Sendung: