Ein bisschen Satire muss sein!

Hast du schon einmal mit einem „Memer“ gesprochen? Wir schon – und wir haben ihn alles gefragt, was euch interessieren könnte! Der Berner Memer Mondhausi war nämlich bei uns im RaBe-Studio und hat mit Tobias von Botz3000 über seine Memes und die neue Satireplattform Petarde gesprochen, wo er ausserdem tätig ist.

Es geht diese Woche aber nicht nur um Satire und Memes, sondern es wird sich in der Rubrik „Chotz Doch“ so richtig ausgekotzt und wir haben wieder einen 10.- Gutschein für die Turnhalle an eine*einen glückliche*n Gewinner*in zu vergeben in unserem Gewinnspiel Lost in Translation.

Ausserdem sagen wir: „Ohren auf!“ Es gibt nämlich wieder neue Praktikumsstellen bei Botz3000 zu vergeben. Aus diesem Grund redet unsere Trixie mit verschiedenen Leuten über ihre Praktikumserfahrungen und unsere Moderatorinnen geben euch alle Infos, die ihr für eure Bewerbung bei Botz3000 braucht.

Jetzt schon informieren? Dann schau‘ dir doch das Inserat auf diesem LINK an.