Radio ahoi! – Das Ende des SRG-Monopols

Durch den Äther zappen und die beste Musik aus verschiedenen Radiosendern auswählen – was heute eine Selbstverständlichkeit ist, war in den 70er und 80er-Jahren nicht so einfach möglich. Die Schweizerische Radio-und Fernsehgesellschaft hatte ein Monopol in der Radiowelt. Sogenannte Radiopirat*innen versuchten dies zu durchbrechen. Lea Stadelmann spricht mit Fred Sommer, Gründungsmitglied von Radio RaBe, über ein Stück Radiogeschichte.