StattRadio November 2021

In dieser Ausgabe: «Näfuchäs und Näfuhund» – eine Alperfahrung

Aufgehorcht – Programmhighlights November Der November ist in der Regel ein umtriebiger Monat, will doch noch das eine oder andere vor der anrollenden Advents- und Festtagszeit erledigt sein. Und die Tage werden kürzer, ja, kürzer als einem lieb ist, manchmal dominiert der Hochnebel und es fehlen die Farben der Blumen und das Grün der Blätter. Aber etwas, das bleibt bestehen: nämlich die Wärme, die vom RaBe-Horst ausgestrahlt wird. Tagein, tagaus – ob es nun dunkel oder hell ist draussen. Egal, es gibt einiges zu hören, gute Musik fürs Gemüt und interessante Beiträge. Zum Beispiel die Spezialsendung von Nina Hofmann zu ihrer Alperfahrung. Der Titel: Näfuchäs und Näfuhund. Dann hat RaBe auch eine neue Sendung für euch parat. Und schliesslich findet der Flaggenwettbewerb seinen Abschluss mit einem Event im Löscher am 20. November. Verpasst diesen auf keinen Fall – wir zählen auf euch!

«Näfuchäs und Näfuhund» – eine Alperfahrung Z’Alp gehen, das ist ein Wunsch vieler. Die einen träumen davon, die anderen gehen tatsächlich. Zu Besuch, oder zum Arbeiten. Was ist es denn, was die Menschen auf die Alp zieht? Was lässt einen träumen von sternenklarem Himmel über mächtigen Bergen? Von einer Tasse warmer Milch und selbstgemachtem Chäs, bevor man sich nach getaner Arbeit müde auf die Pritsche legt und den Kuhglocken lauscht? Ist es ein Traum – oder je nach dem auch mal ein Alptraum? Mit diesen Fragen im Gepäck bin ich im August während einer Woche ins Urner Schächental z’Alp gegangen. Ich traf auf eine Familie, welche die Alp sozusagen im Blut hat. Schon als Kind waren sie selber z’Alp, als der Vater noch Senn war. Entstanden ist eine Art Erfahrungsbericht, in welchem ich die Familie in ihrem Alltag begleite. Ich habe versucht, mich auf jeden Moment einzulassen. Und auf die Menschen. Ich begleite sie, und der Nebel begleitet mich. Der Näfu, wie er im Urner Dialekt genannt wird. Plötzlich steigt er mächtig auf, hüllt die schroffen Felsen ein. Keinen Meter weit sieht man mehr. Er lässt alles feucht und kalt werden. Nur der Holzofen im Stübli wärmt. Der Nachbarshund sitzt regungslos auf dem Dach der Holzhütte. Er lässt mich nicht aus den Augen. Langsam verdeckt ihn der Nebel – doch er ist noch da, der Näfuhund. Auch Claudias Chäs ist weiss wie Nebel. Sie nennt ihn Näfuchäs. Er wird

in einem Keller gelagert. Aber dorthin darf niemand. Nicht mal eine Fliege… Während dieser Woche bin ich den Bergen, den Tieren und der Familie sehr nahe gekommen. Es gibt wenig Intimsphäre. Wenig Raum. Wie es mir dabei ergangen ist hört ihr in der Sendung am 7. November 2021 von 12.00 – 13.00 Uhr. Ich lade euch ein, mit allen Sinnen dabei zu sein. Apropos Sinn: nach dieser Woche auf der Alp glaube ich doch zu wissen, dass es ihn gibt, den siebten Sinn – den Alpsinn. Dank an:

Desirée Senn, Bernadette Graf, Marie-Louise Wulf, Regula Haas, Claudia Caviezel,

Geri Rauber, Elisabeth Prince, Silvia van der Waerden (Musik)

Susanne Grädel (Feedback und Mitarbeit Schnitt)

Montagabend, schlaflos in Bern? Dann könntest du z’mingscht neue Klänge kennenlernen auf RaBe! In «no sleep till…» widmen wir einmal pro Monat zwei Sendestunden der musikalischen Vielfalt einer spezifischen Stadt, einer einzigartigen Region, eines fernen Landes. Musikinteressierten Weltenbummlern und globetrottenden Musikerinnen wollen wir Sounds näher bringen, aus Ghana, aus New York oder aus Island. Mit einer Expertin aus der Region live im Studio oder einem Musikkenner aus der fernen Stadt online zugeschaltet, direkt in die Lorraine.

Verraten sei schon jetzt: Die Herzen von Ronnie, der schon zu Techno getanzt hat, als die Streetparade noch Underground war und Katrin, auch bekannt vom RaBe-Info, schlagen bei elektronischer Musik am höchsten… Und ganz zum Schluss werden wir euch immer mit einem Cover-Song in die Nacht entlassen. Seid unsere Gäste, kommt mit auf die Reise, jeden vierten Montag um 23 Uhr.

25×25 Swamp Digger

Grossstadt-Depression? Land-Leben-Langeweile? Gesellschafts-Würgereflex? Monokultureller-Kotzreiz? Der Soundtrack zu deinem Leben kommt aus dem Sumpf. Ob Ehebruch, Mord und Totschlag oder exzessiver Alkoholmissbrauch, die Playlist liefert dir alles was du zum Verarbeiten deiner „Alltagsscheisse“ so brauchst. Weil heute Folk vielmehr Punk ist, als der Punk selber und Punk sowieso immer Volksmusik war. Bewegt die Beine und leert den Kopf, garantiert!

Dienstag 2. November, 15-17 Uhr

25×25 Supernova

Sowohl der Kanal als auch das Gefäss sind eine Institution in Bern. Supernova bietet auserwählten Hörgenuss für einen relaxten Samstagnachmittag. Folgende Handlungsempfehlungen gilt es im Zusammenhang mit der Playlist zu beachten: Entweder: Sie legen alles beiseite und geniessen den Mood. Oder: Sie bringen die Wohnung oder das Haus in Schwung – dies begleitet von auserlesenen Soundperlen aus den Bereichen Lounge, Dub & Electronica, Jazz, R&B, Funk und Latin. Wofür

Sie sich auch entscheiden: Stoppen Sie die Supernova nicht. Denn Sie wissen nicht, was Sie als nächstes verpassen.

Samstag 6. November, 14-16 Uhr

Sonntag 7. November, 12-13 Uhr Jensits! Radio

Am 19. November gibt es erneut das „Jensits! Radio“ live aus der Heiteren Fahne in Wabern. Auch dieses Mal mit einem Live-Programm, das von der Heitere Fahne-Crew mit viel Herzblut auf die Beine gestellt wird.

Freitag 19. November, 20-22 Uhr Dialäck du mir

Schwofe, mitsinge und eskalierä. Endlich kann man wieder Konzerte geniessen! Während der „Dialäck du mir“-Sendung vom 30. November kannst du Tickets für die tollsten kommenden Mundartkonzerte gewinnen!

Dienstag 30. November, 20-21 Uhr