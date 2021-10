Frauensession: Gleichstellung vorantreiben!

Im Nationalratssaal werden heute und morgen Massnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter diskutiert: Fragen zur Altersvorsorge debattieren die Anwesenden ebenso wie zum Beispiel den Kampf gegen die Gewalt an Frauen oder darüber, wie Care-Arbeit in Zukunft organisiert werden könnte.

«Mit Frauen sind alle Menschen gemeint, die in der Gesellschaft schon als Frau gelesen wurden oder es jetzt werden», erklärt Saralena Rolli von Alliance F – dem Bund Schweizerischer Frauenorganisationen – den inklusiven Anspruch der Frauensession.

Während zwei Sessionstagen entscheidet das Plenum über Anträge, welche verschiedene Kommissionen vorbereitet haben. «Die Entscheide werden dann in Petitionen umformuliert und am Samstagnachmittag dem eidgenössischen Parlament überreicht», so Rolli.





Die Frauensession kann auch auf YouTube verfolgt werden.