Radioblog: Gesprächsfetzen aus der RBS

Die Zertifikatspflicht regt viele auf. Entweder weil man sie befolgen muss oder weil sie nicht befolgt wird. Die Meinungen könnten nicht weiter auseinandergehen und die Gemüter sind erhitzt. Doch es vereint auch, denn wozu sonst wollen alle, wirklich alle ihre Meinung äussern. Vielleicht zur SBB. Im heutigen Radioblog hören wir einen Ausschnitt aus Noëlle Grossenbachers RBS-Reisen.

Skript:

Ich fahre mit dem Bähndli von Bolligen nach Bern, es ist Donnerstag und

ich installiere mich um 9 Uhr 27 schräg vis à vis von Kurz Heinzmann in

einem 4er Abteil. Kurt Heinzmann ist niemand den man kennt, ich auf

jedenfall nicht, also niemand berühmtes, ich lese seinen Namen einfach

beiläufig auf seinem Swisspass, der auf der kleinen Ablage beim Fenster

liegt. Um Kurt Heinzmann gehts hier eigentlich gar nicht, er ist nur eine

Nebenfigur, so wie ich ein stiller Beobachter einer skurilen Szene im 4er

nebenan. Ein Mann mitte dreissig fläzt mit seinem Migros Budget

Energydrink demonstrativ ohne Maske in seinem Sitz und wird von einem

Mann mit Maske auf spanisch gefragt, ob er sich auch dort hinsetzen dürfe.

Si claro, antwortet der Energydrinkmann. Die Beiden kommen ins

Gespräch, Kurz Heinzmann und ich zeigen brav den Kontrolleuren unser

Swisspass. Bis zu diesem Tag dachte ich, Kontrollen in der RBS seien ein

Mythos, so als Nebenbemerkung, sie sind es nicht. Nach dem Ticketzeigen

sind die Zwei neben uns schon per Du. Er sei Musiker, spiele in einer

Cumbia Band und reise viel, sagt der spanisch sprechende mit Maske.

Heute spiele er gerade in Bern und morgen in Zug. Der Energydrinkmann

fragt, welches Instrument er spiele. Mein Spanisch ist leider zu schlecht, ich

kenne das Wort nicht und ich glaube auch der Energydrinkmann versteht

nicht, was der andere spielt. Dondé en Berna, el concierto? Fragt er daher

einfach weiter. Der Musiker sagt, er spiele mit seiner Band in der Reitschule

am Abend, en el «Rössli». Der Andere würde gerne kommen, ihn spielen

sehen. Cumbia gefalle ihm. Ob man dort wohl ein Covid Zertifikat brauche,

fragt er den Musiker. Kurzt Heinzmann und ich werfen uns vielsagende

Blicke zu. Der Maskenlose Energydrinkmann sagt, dann könne er eben

nicht kommen, er mache bei dieser Zertifikatsscheisse nicht mit. Certificado

de mierda. Schon gar nicht bei der Reitschule, dass sei ja wirklich das

Letzte, dass die sich ausgerechnet dort an die Regeln halten. Gerade erst

habe er nur aufs WC gewollt, da hätte ihm ein Mitarbeiter vom Restaurant

gesagt, er müsse eine Maske tragen. So eine Frechheit. Der Musiker würde

​sich mega freuen wenn sein RBS Bekannter ans Konzert käme, aber das

mit dem Zertifikat verstehe er. Wirklich mega unfair, dass er nicht aufs WC

durfte in der Reitschule. Ja die würden sich dort eh alle für was besseres

halten, sagt der Energymann auf Deutsch. Der Musiker findet, der Service

in Bern sei sehr professionell und meistens auch freundlich. Aber in der

Reitschule habe der Service das Gefühl, alles sagen zu dürfen. Als wäre

das ihr Restaurant, sagt er. Absolutamente, pflichtet ihm der

Energydrinkmann zu und wiederholt: als wäre das ihre Beiz mann.

Über die Autorin:

Noëlle Grossenbacher ist Radiomoderatorin beim Dienstag Morgen auf diesem

Sender und hat während sechs Jahren in der Reitschule Bern gearbeitet.