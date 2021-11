Sendung vom 1. November

Heute im Info: Unlautere Werbung bei Swissmilk? Mit seiner neusten Kampagne gehe der Verband Schweizer Milchproduzenten zu weit, kritisiert Pro Natura. Unkonventionelles Regieren in El Salvador? An der Spitze des mittelamerikanischen Landes steht ein Mann, der oft am Rande der Legalität agiert.