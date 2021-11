Burning Fuses mit neuem Album live im Studio!

One, two/One, two, three GO! Diese Woche gibt’s live Musik im Studio mit Burning Fuses und ihrem ofenfrischen Album „Breathe“, einatmen, ausatmen und rock on! Natürlich fragen wir sie alles dazu und mehr im Interview. Zusätzlich verlosen wir 2 Tickets für ihre Plattentaufe in unserem Gewinnspiel Lost In Translation.

Du willst mehr? Im Rubrik Chotz Doch wird es heftig losgelassen und im Rubrik Im Fium geht es um der abenteuerlustige Spielfilm „The Secret Life Of Walter Mitty“ (Regie: Ben Stiller) und wenn du noch keine Ahnung was du am Wochenende machst, bist hier genau am richtigen Ort mit unsere Ausgeh-Tipps im Rubrik Weekender.

Willst du ab Februar 2022 auch hinter dem Mikrofon sein und ein Praktikum in Moderation machen? Schau dir dann mal hier alle Details an.