Oral History aus dem Breitschträff

Seit 13 Jahren produziert der Verein Zeitmaschine.tv in Bern generationenübergreifende Oral History Clips, in denen Schüler*innen auf Zeitzeug*innen treffen und diese befragen. Wie es sich für Oral History gehört, stets mit einem Fokus auf historischen Ereignissen.

Im neusten Projekt der Zeitmaschine, die vom Berner Christian Lüthi ins Leben gerufen wurde, geht es um das 40-jährige Jubiläum des Breitschtreffs. Dieses hätte bereits im vergangenen Jahr gefeiert werden sollen und wird nun vom 6. bis 20. November nachgeholt. Die Klasse 8a der Schule Wankdorf hat anlässlich des Jubiläums ZeitzeugInnen aus der Gründungsgeschichte vom Breitschträff befragt und schuf aus deren Erzählungen die erwähnten Oral History Clips. So auch Amalia und Janice, die sich für ihren Clip mit Gabi Graser unterhielten. Gabi Graser veranstaltete in den 80er-Jahren Modeshows im Breitschträff – heute führt sie ein Nähatelier in der Berner Lorraine. Im Beitrag erzählen Amalia und Janice von ihrem Besuch bei Gabi Graser und präsentieren uns Sequenzen aus dem daraus entstandenen Videoclip.

Den Videoclip von Amalia und Janice sowie alle weiteren Clips die rund um das 40-jährige Breitschträff-Jubiläum in der Berner Zeitmaschine entstanden sind, gibt es hier zu sehen.