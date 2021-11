09.Nov. Berner Post Rock Band Aim At The Sun Live im Studio

201 Sendung 09 November 2021

Berner Post Rock Band Aim At The Sun Live im Studio

Gespielte Lieder

01 Aim At The Sun – THE LESSON 2021 CH

02 Aim At The Sun – BLUE PELHAM 2021 CH

03 Aim At The Sun – THE ROAD 2021 CH

04 Aim At The Sun – OCTOPUS 2021 CH

05 Aim At The Sun – DAMN ADVICE 2021 CH

01 Karnivool – Goliath 2009

02 Bad Religion – Part II (The Numbers Game) 1988

03 The Dillinger Escape Plan – Hero of the Soviet Union 2013

04 Old Man Gloom – Sleeping With Snakes 2004

05 A Perfect Circle – Gravity 2003