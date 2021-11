Pionierarbeit für Kinder von Stalking-Opfern

Schuldgefühle, Angst und Loyalitätskonflikte: Kinder von Stalking-Opfer leiden stark mit, wenn ein Elternteil von Stalking durch den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin betroffen ist.

Bisher aber wurden die Auswirkungen von Stalking auf die Kinder in Fachwelt und Wissenschaft vernachlässigt. Die Berner Fachstelle Stalking-Beratung hat nun in Pionierarbeit einen Leitfaden veröffentlicht, wie die Belastungen für Kinder von Stalking-Opfern erkannt und reduziert werden können.

Die Beratungsstelle unterscheide zwischen direkter und indirekter Betroffenheit von Kindern, sagt Lena Feldmann, Sozialarbeiterin bei der Fachstelle Stalking-Beratung. Indirekt seien Kinder in dem Sinne betroffen, als dass zum Beispiel ganztags die Rollläden geschlossen blieben. Von direkter Betroffenheit spricht die Fachstelle, wenn ein Kind beispielsweise als Informationsüberbringer*in missbraucht werde, also Informationen zwischen den Ex-Partner*innen übermitteln müsse.

Kinder von Stalking-Opfern hätten oft mit langfristigen, gravierenden physischen und psychischen Problemen zu kämpfen, so Lena Feldmann. Oft litten sie unter Konzentrationsproblemen in der Schule, würden sich schuldig fühlen an der Situation oder sich für den stalkenden Elternteil schämen.

Wie Fachpersonen die Belastungen für die Kinder erkennen und reduzieren können, dazu hat die Berner Beratungsstelle nun in Pionierarbeit einen Leitfaden veröffentlicht.

Stalking als Phänomen gäbe es zwar schon lange, so Lena Feldmann, aber die Anerkennung, dass Stalking gravierende Folgen für die Betroffenen habe und Staat, Polizei und Fachstellen in der Pflicht seien, etwas dagegen zu tun, sei erst jüngeren Datums. Nun sei es an der Zeit, in einem zweiten Schritt die Aufmerksamkeit auf die Kinder zu lenken.