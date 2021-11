Das Festival «Out of Space» sei wie eine kleine Welt für sich, sagt Alice Hohberger. Gemeinsam mit Eva-Maddalena Grossenbacher hat sie die künstlerische Leitung des Festivals, das dieses Wochenende stattfindet. Während 48 Stunden werden ununterbrochen Klänge und Musik zu hören sein. Die Idee zum 48 Stunden-Klangkontinuum, wie die Veranstalter*innen es nennen, hatten Alice Hohberger und Eva-Maddalena Grossenbacher während des Studiums. Am Musikfestival 2018 haben sie das 48 Stunden-Klangkontinuum zum ersten Mal mit Erfolg durchgeführt und nun findet es als unabhängiges Festival statt.

Mit dem Festival «Out of Space» sollen die klassischen Normen des Konzertbesuchs in Frage gestellt werden. Die Zuschauer*innen können selbst entscheiden, wann sie kommen und wie lange sie bleiben. Auch der Applaus und Verbeugung am Ende des Konzerts sind nicht obligatorisch. «Wir wollten alle möglichen Grenzen sprengen», sagt Alice Hohberger. Unterschiedliche Musikstile und Kunstformen werden zusammengebracht, und so auch Menschen vernetzt. Das Programm spreche einerseits verschiedene Generationen an und führe andererseits verschiedene Künstler*innen aus unterschiedlichen Sparten zusammen, beispielsweise klassische Musiker*innen und Popmusiker*innen.

Frauen sind in der Musikbranche stark unterrepräsentiert, wie unter anderem Helvetiarockt, die Schweizer Koordinationsstelle und Vernetzungsplattform für Musikerinnen im Jazz, Pop und Rock, festhält. Es ist deshalb auffällig, dass beim Festival «Out of Space» sowohl im Projektteam wie auch unter den Künstler*innen viele Frauen sind. Alice Hohberger betont, dass es dem Festivalteam wichtig sei, talentierten Künstlerinnen eine Plattform zu bieten.

Das Festival «Out of Space» findet im Kulturlokal «Werkstatt» an der Polygonstrasse 1 in der Berner Lorraine statt. Das Team arbeitet mit unterschiedlichen Institutionen aus dem Quartier zusammen, beispielsweise mit dem Lorraine Ballet. Auch kann mit dem Festivalpass vergünstigt im Café Kairo gegessen werden. Mit dieser Verankerung im Quartier wollen die Veranstalter*innen erreichen, dass auch Leute aus der nahen Umgebung das Festival besuchen.

Das Festival «Out of Space» startet am Freitag, 12.11. um 18 Uhr und dauert bis am Sonntag, 14.11. um 18 Uhr. Es findet im Kulturlokal «Werkstatt» an der Polygonstrasse 1 im Berner Lorrainequartier statt.