Sendung vom 10. November 2021

In der heutigen Infosendung geht es um Stalking, häusliche Gewalt und die Bedürfnisse der Opfer.

Die Berner Fachstelle für Stalking-Beratung hat in Pionierarbeit einen Leitfaden veröffentlicht, wie Belastungen für die Kinder von Stalking-Opfern erkannt und reduziert werden können. Und: Häusliche Gewalt ist weit verbreitet in der Schweiz. 42 Prozent aller Frauen erlebten schon mal Gewalt in Paarbeziehungen. Das zeigt die repräsentative Umfrage «Gewalt in Paarbeziehungen» der Forschungsstelle Sotomo.

Pionierarbeit für Kinder von Stalking-Opfern

Umfrage: Häusliche Gewalt weit verbreitet