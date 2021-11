Traumberuf Radiomoderator*in?

Anlässlich des nationalen Zukunftstages 2021 sind radiointeressierte Kids und Teens bei uns im Studio zu Besuch. Nicht nur können sie dabei unseren Botz3000-Moderator*innen einmal auf die Finger schauen, sondern sie kommen im Interview gleich selbst zu Wort.

Zudem hat Marina von Botz3000 in der Rubrik „Gassengeflüster“ Berner*innen in allen Altersklassen zu ihren Berufswünschen und ihren tatsächlichen Berufen befragt, im „Chotz doch“ bekommt diese Woche einmal die jüngere Generation die Chance sich auszukotzen und im Gewinnspiel „Lost in Translation“ könnt ihr diese Woche 1×2 Tickets für das FABER Konzert am Sonntag 14.11. im Dachstock.

Die Sendung zum Nachhören gibt’s hier.