Jazz & indigene Musik – DO 18. November 2021

DO 18. November 2021, 23:00-24:00

Crisscross 145 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

CD News – Jazz & indigene Musik

Wenn der Jazz selbst schon aus einer Verschmelzung verschiedener Musikarten entstanden ist, so werden heute Verbindungen allerlei Grade mit andere indigenen Musikarten ausprobiert, wobei zunehmend auch die andere Seite die Initiative hat. Marc Cary (p, comp) hält mit heutigen Mitteln die afro-amerikanischen Roots lebendig, und Ben Goldbergs (cl) Creative Jazz ist originell inspiriert von Choral und Hot Jazz. Verschiedene Positionen haben die Fusionen mit indischer Musik von Aakash Mittall (as) und Keshav Batish (dr). Und der Perkussionist Ches Smith präsentiert überzeugend eine Verschränkung von neuem Jazz mit Voodoo-Kultmusik aus Haiti

2021.11.18.AL Crisscross 145.CD-News.Heritages