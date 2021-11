Abstimmung: Die Pflege-Initiative erklärt

«Die Situation für Pflegende in der Schweiz ist aktuell sehr angespannt», sagt Christina Schumacher, Kampagnenleiterin bei der Pflege-Initiative.

Die Initiative wurde vor der Corona-Pandemie eingereicht, mit der Pandemie habe sich der Pflegenotstand aber nur verschärft. «Wir haben zu wenig Fachkräfte und viele, die frühzeitig aus dem Beruf aussteigen», so Schumacher. Zudem würde ein Grossteil der Pflegenden aus dem Ausland rekrutiert. Darum verlangt die Pflege-Initiative, dass sich die Arbeitsbedingungen für Pflegende in der Schweiz verbessern, mehr Personal ausgebildet wird und pro Arbeitsschicht mehr Pflegende eingesetzt werden.

Doch Bundesrat und Parlament gehen die Initiative zu weit. Anstelle der Initiative empfehlen sie einen Gegenvorschlag, der vorsieht, rund eine Milliarde Franken in die Ausbildung von Pflegefachkräften zu investieren. «Dieser Gegenvorschlag bietet rasche Hilfe für die Pflegenden», sagt Albert Rösti, Nationalrat der SVP. Er setzt sich gegen die Initiative und für den Gegenvorschlag ein.

Laut Umfrage des Forschungsinstituts GFS nehmen 78 Prozent der Befragten die Initiative an. Zur Umsetzung muss die Pflege-Initiative aber auch das Ständemehr erreichen. Sonst tritt automatisch der Gegenvorschlag in Kraft.