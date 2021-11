Justiz-Initiative: Per Los zur Bundesrichter*in?

Wie unabhängig sind unsere Bundesrichter*innen?

Überhaupt nicht unabhängig, kritisiert der Zuger Unternehmer und Multimillionär Adrian Gasser. Der Vater der Justiz-Initiative spricht von Druckversuchen, von Korruption und von vom Parteibüchlein diktierten Urteilen. Mit seiner Justiz-Initiative verfolgt er deshalb das Ziel, dass künftig das Los entscheidet, wer Bundesrichter*in wird.

Aktuell wählt das Parlament die rund 40 Bundesrichter*innen. Die parlamentarische Gerichtskommission schlägt geeignete Kandidat*innen vor, wobei sie darauf achtet, dass Amtssprachen und Gender angemessen vertreten sind, sowie vor allem, dass sie die politischen Kräfteverhältnisse im Parlament angemessen widerspiegeln. Dass heisst, das Parlament achtet freiwillig darauf, dass jede Partei so viele Richter*innen stellen kann, wie ihr aufgrund der Anzahl Parlamentssitze zustehen.

An diesem System kritisiert Adrian Gasser, die Parteien würden sich in ihren Hinterzimmern für Kandidat*innen entscheiden und das Parlament diese dann lediglich durchwinken. So würden mit den aktuellen Proporzwahlen nicht die besten, nicht die fähigsten Jurist*innen zu Bundesrichter*innen gewählt, sondern diejenigen mit dem richtigen Parteibüchlein.

Bei vielen linken Parlamentarier*innen rennt Gasser mit seiner Kritik grundsätzlich offene Türen ein. Auch sie sind mit dem aktuellen Wahlsystem der Richter*innen unzufrieden, trotzdem plädieren sie dezidiert für ein Nein zur Justiz-Initiative.

Laut Sibel Arslan, Basler Nationalrätin der Grünen und Mitglied der parlamentarischen Gerichtskommission sei es so, dass Parteilose kaum Chancen hätten, Bundesrichter*in zu werden und es gäbe Einzelfälle, in denen Parteien Druck auf ihre Bundesrichter*innen ausüben würden, wie kürzlich bei der SVP. Zumindest aber garantiere das aktuelle Wahlsystem, dass die verschiedenen Weltanschauungen im Bundesgericht angemessen vertreten seien, so die Juristin Arslan.

Welche Kandidat*innen künftig an diesem Losverfahren teilnehmen dürfen, darüber soll gemäss Justiz-Initiative ein Expert*innen-Gremium entscheiden. Ernannt würde dieses nicht vom Parlament, sondern vom Bundesrat. Für Sibel Arslan ist das keine gangbare Alternative, weil nicht garantiert sei, dass dieses Gremium die verschiedenen Weltanschauungen, Gender und Regionen angemessen berücksichtige. Ein Losverfahren wäre ein Novum im Schweizer System und bei so einer wichtigen Wahl wie derjenigen der Bundesrichter*innen sei es nicht angezeigt, ein solch grosses Experiment zu wagen.

Neben dem Losverfahren fordert die Justiz-Initiative auch, dass nicht mehr alle 6 Jahre Gesamterneuerungswahlen stattfinden, sondern dass die Richter*innen quasi auf Lebenszeit gewählt werden. Diesem Teilaspekt der Initiative kann auch Sibel Arslan einiges abgewinnen, weil wer sich nicht alle 6 Jahre wiederwählen lassen müsse, könne unabhängiger entscheiden, sei unabhängiger von der Partei, die sie aufstelle, so Arslan. Sie selber plädiert für einen Mittelweg von 12 oder 16 Amtsjahren.

Im Parlament hat die Justiz-Initiative mit 4 Enthaltungen und 1 einzigen Pro-Stimme eine deutliche Abfuhr erlitten. Adrian Gasser erklärt dies damit, dass die Parteien Macht und Geld verlieren würden. Tatsächlich bezahlen die Richter*innen jährlich Mandatsabgabenan ihre Parteien. Wie hoch die sind, geben nicht alle Parteien bekannt. Bei der SP sind es laut SRF rund 15 000 Franken jährlich, was rund 5% des Parteibudgets ausmacht. Sibel Arslan gibt allerdings zu bedenken, dass bevor man diese Mandatsabgaben streichen könne, brauche es alternative Finanzierungsmöglichkeiten. Sie persönlich schlägt eine staatliche Parteienunterstützung vor.

Das letzte Wort zur Justiz-Initiative hat das Schweizer Stimmvolk am 28. November 2021.