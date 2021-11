Netto Null bei kantonalen Gebäuden

Mit gut 64 % hat das Berner Stimmvolk im vergangenen September Ja gesagt zu einem Klimaartikel in der Kantonsverfassung. Somit hat der Kanton den Auftrag bekommen, sich gegen den Klimawandel und seine Folgen einsetzen: Bis 2050 soll der Kanton Bern klimaneutral sein.

Gestern informierte die Bau- und Verkehrsdirektion über ihre Massnahmen bezüglich des kantonalen Gebäudeparks, denn die rund 2000 Gebäude des Kantons sollen ihren Teil beitragen zur Klima-Rechnung des Kantons. Bereits jetzt verfügen ein Fünftel der kantonalen Gebäude über ein Minergie-Zertifikat, fast ein Drittel der kantonalen Bauten werden mit Holz, Erdwärme, Fernwärme oder Sonnenenergie beheizt. Mit diesen und anderen Massnahmen konnten bei den kantonalen Gebäuden die CO2-Emissionen in den letzten gut 20 Jahren bereits um die Hälfte gesenkt werden.

Laut Lorenz Held, Vorsteher des Amts für Grundstücke und Gebäude, gibt es vor allem bei der Bauweise noch einiges an Emissionen einzusparen.