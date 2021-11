Private Initiative evakuiert Menschen aus Afghanistan

Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan letzten Sommer evakuiert die zivilgesellschaftliche Organisation Kabul Luftbrücke Menschen aus dem Land. Eigenen Angaben zu Folge hat sie bisher 800 Menschen aus Afghanistan gerettet, 300 davon in selbst organisierten Charterflügen.

Am Wochenende holte die Organisation 148 Menschen per Flug nach Deutschland. Nun müsse die deutsche Regierung ebenfalls handeln, verlangen Vertreter*innen der Luftbrücke an einer Pressekonferenz. Sie äussern scharfe Kritik an der deutschen Regierung.

Sie forderten, dass die deutsche Regierung ebenfalls Flüge organisiere und so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan evakuiere. An der Pressekonferenz konnte Christofer Burger, Sprecher des deutschen Auswärtigen Amtes, auf die Kritik reagieren.