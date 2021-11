Erhält der Berner Gemeinderat von der Stimmbevölkerung erneut grünes Licht für ein defizitäres Budget? Was zeichnet die IT-Firma Unico Data aus und weshalb hat sie dafür sogar einen Sozialpreis erhalten? Und was hat es mit der Ausstellung Shared Spaces in Change auf sich? Diesen und weiteren Fragen widmen wir uns in unserer heutigen Infosendung.

Podcast der ganzen Sendung:

Die Beiträge der Sendung: