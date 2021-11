Raum Kultur Dachsurfer

Heute hat das Berner Kulturschaffen bei Botz3000 einen grossen Platz:

Das Kornhausforum eröffnet morgen Freitag die neue Ausstellung „Shared spaces in change„: Wie hat die Pandemie den öffentlichen Raum für die Berner:innen verändert? Du bekommst vorab ein Ohr voll daraus. Die Berner „Rooftop Sailors“ heben ebenfalls morgen ihr neues Album aus der Taufe: Kaleidoskop! Sie sind live zu Gast im Studio, präsentieren ein paar Perlen aus der Scheibe und plaudern mit Chrigi von Botz3000, wie facettenreich die Studioarbeit für Kaleidoskop war.

Wie gewohnt bietet der Wettbewerb Lost in translation die Gelegenheit, für CHF 10.- in der Turnhalle einen trinken zu gehen und den Scheiss aus dem Alltag kannst Du im Chotzdoch! abladen. Dort nervt sich in der heutigen Ausgabe Maria über die verschwunden Logins in ihrem PC….