Ein Jahr lang Zugriff auf das RaBe-Archiv

Weihnachten steht vor der Tür, du hast noch nicht alle Geschenke besorgt und generell fehlt dir die passende Geschenkidee?

Keine Panik, wir haben die ultimative RaBe-Geschenkidee für dich: Verschenke eine RaBe-Mitgliedschaft für ein Jahr!

Schicke einfach eine Email an rabe@rabe.ch mit dem Betreff „Mitgliedschaft verschenken“. Teile uns den Namen und die Adresse der Person mit, die du beschenken möchtest und wenn du möchtest, verfasse einen persönlichen Geschenk-Gruss, den wir zusammen mit der Membercard in einem ansprechenden „Geschenkpäckli“ direkt weiterleiten. Die Rechnung schicken wir dir per Email zu. Eine RaBe-Mitgliedschaft kostet 150 CHF.

Die beschenkte Person wird sich riesig freuen, denn sie geniesst ein ganzes Jahr lang folgende Vorzüge:

Zugang zum gesamten RaBe-Archiv

Jeden Monat erhälst du den aktuellen Code zum RaBe-Archiv und kannst dir alle Sendungen in aller Ruhe anhören.

Du bekommst jeden Monat unser Programmheft das „StattRadio“ mit vielen storys und Insidern

Als Dank für die Mitgliedschaft erhältst du eine RaBe-Membercard und bei unseren Member-Partner*innen zahlreiche Rabatte. Hier ein paar Details

Also, zögere nicht, schreibe jetzt eine Email an rabe@rabe.ch und geniesse entspannt die Vorweihnachtszeit 🙂

Das Angebot ist gültig bis einschliesslich Sonntag, den 19. Dezember 2021.