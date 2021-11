Global Science Film Festival: Wissenschaft auf Leinwand

Bereits zum zweiten Mal findet am Wochenende vom 27. & 28. November das Global Science Film Festival statt. Während dem Festival werden im Kino Rex 15 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt, die sich mit aktuellen globalen Entwicklungen und drängenden Problemen befassen. Die Filme wurden im Vorfeld von einer Jury fein säuberlich ausgewählt und ermöglichen ungewohnte Perspektiven auf drängende Sozial-, Wirtschafts- und Umweltfragen. Die Filme decken so vielfältige Themen ab wie Migration und Mobilität, Diskriminierung, Künstliche Intelligenz, Angstforschung, Klimawandel oder Wildtierschutz.

Ursprünglich ins Leben gerufen wurde das renommierte Filmfestival 2017 in Zürich von Samer Angelone, Filmemacher und Biologe an der Universität Zürich. Dank dem Engagement der Berner Geografieprofessorin Susan Thieme findet das Global Science Film Festival mittlerweile nicht mehr nur in Zürich, sondern bereits zum zweiten Mal auch hier in Bern statt. Als leidenschaftliche Filmliebhaberin und Initiantin der Medienwerkstatt am geografischen Institut, wollte Thieme das Festival unbedingt auch in Bern ermöglichen und ist nun Direktorin der hiesigen Ausgabe. «Mehr denn je braucht es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich gegenwärtigen komplexen Belangen der Gesellschaft widmen. Und dazu gehört auch eine glaubwürdige und wirksame Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte an die breite Öffentlichkeit», so Thieme gegenüber Radio RaBe.

Nach allen Vorführungen bietet sich jeweils die Gelegenheit zur moderierten Diskussion zwischen Publikum, Filmschaffenden und Forschenden, die aus verschiedenen Disziplinen eingeladen wurden. Am Sonntagabend findet die Preisverleihung statt. Eine Jury aus renommierten Filmschaffenden und Forschenden wählt die besten Filme aus und wird sie mit einem Preis auszeichnen.

Das Filmfestival findet am 27. und 28. November im Kino Rex statt. Es gilt die Zertifikatspflicht. Weitere Infos zum Festival sowie Tickets für die Aufführungen gibt es hier.