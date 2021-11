Im heutigen Info beleuchten wir, wie Schweizer Strafverfolgungsbehörden mit Verstössen gegen das Tierschutzgesetz umgehen und wie ein Filmfestival an diesem Wochenende in Bern wissenschaftliche Themen auf die Leinwand und zu den Leuten bringen will

Die Beiträge der heutigen Sendung:

Milde Urteile bei Verstössen gegen Tierschutzgesetz

Global Science Film Festival: Wissenschaft auf Leinwand