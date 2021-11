Klimareglement im Stadtparlament

Klimaneutral bis 2045: So lautet der Plan der Gemeinderats für die Stadt Bern. Gestern Abend hat der Stadtrat nun in erster Lesung über dieses geplante Klimareglement beraten.

Verschiedene Parteien machten Anträge dazu, bis wann in ihren Augen die Stadt Bern die Pariser Klimaziele erreichen soll. Die SVP schlug 2070 vor, die Fraktion Grünes Bündnis /JA! möchte hingegen spätestens 2030 soweit sein. Pascal Kipf vom Klimastreik erklärt im Interview, inwiefern ein solches Ziel überhaupt realistisch wäre.

Das städtische Klimareglement geht nun zurück in die zuständige Kommission für Finanzen, Sicherheit und Umwelt.