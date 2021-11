Konsumkritischer Stadtrundgang

Am morgigen Samstag findet weltweit der Kauf-Nichts-Tag statt. Dieser wurde vor fast 30 Jahren in den USA ins Leben gerufen als Reaktion auf den Black Friday, welcher mittlerweile ja auch in unseren Breitengraden Fuss gefasst hat.

Auch in Bern gibt es morgen verschiedene Aktionen, so hat zum Beispiel die Regionalgruppe Bern von Public Eye einen Stadtrundgang kreiert, welcher zum Nachdenken über den eigenen Konsum anregen soll. Über eine App wird den Interessierten verschiedene Aufgaben gegeben aus den Bereichen Mode, Haushalt und Lebensmittel: Welche Kriterien müsste eine nachhaltige Bratpfanne erfüllen? Wo gibt es nachhaltige Jeans?

Im Interview erklärt Angela Derksen, warum Public Eye – eine Organisation, welche sich für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzt – das Thema Konsum am Herzen liegt. Angela Derksen hat zusammen mit Nora Moor und Sibilla Seitz die Schnitzeljagd durch Bern entwickelt





Der Stadtrundgang beginnt morgen um 13 Uhr beim Baldachin neben der Heiliggeist Kirche.