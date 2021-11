StattRadio Dezember 2021

In dieser Ausgabe: Jensits Radio

Deep Dive

Aufgehorcht – Programmhighlights Dezember Dezember: gemütlich, Schlaf, Nacht, Familie, Freunde, Weihnacht, Neujahr, Tee, Decke, Wohlfühlpackung, Tiefgang

Passend zur Jahreszeit hat eine neue Sendung begonnen. Diese nimmt sich eine Stunde Zeit ein Album inklusiv Bandinfos vorzustellen. So richtig was, um sich eine Decke und einen Tee zu schnappen und es sich gemütlich zu machen.

Am ersten Freitag des Monats gehts weiter mit dem legendären «Rap in der Cafete». Auch dort darf das Ganze in voller Länge ausgekostet werden ab 20 Uhr aus dem RaBe Studio und dann bis 5 Uhr live vor Ort. Viel Schlaf gibts dort wohl nicht. Dafür viel Nacht, Freunde und eine grosse Wohlfühlpackung.

Viel Tiefgang gibts live aus der Heiteren, von der Heiteren. Wie eine Familie, wie Weihnacht und Neujahr zusammen. Mit Humor und Substanz zugleich, und der einen oder anderen Überraschung. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, bei RaBe mitzumalen, dann gibts immer wieder die Möglichkeit irgendwo einzusteigen. Einfach «On» bleiben, zuhören und nachfragen 😉

Samira Kohler

Aktuell

Jensits Radio! Die Jensits Radio! Spiel & Surprise-Sendung – denn noch wissen wir nicht genau, welche Welten aus der Heitere Tischbombe fliegen werden! Sicher wird es glamourös und sicher mit dabei sind das Heitere Theateratelier und einige Heitere Menschen mehr: es wird gespielt und geflunkert, erzählt und gesungen, geschwatzt und geklatscht. Lasst euch überraschen und haltet bei der Zündung genug Abstand. Das Jensits Radio! wurde im November 2020 von der Heitere Fahne, dem inklusiven Kulturhaus mit Beiz am Fusse des Gurten, ins Leben gerufen. Als es die Situation nicht zuliess Menschen im prächtigen Theatersaal mit Kultur zu verwöhnen, wurde sie kurzer Hand per Radio zu ihnen nach Hause gesendet. Witzig, lustvoll und immer auch mit etwas Tiefgang. Live aus der Heitere Fahne, Freitag 17. Dezember, 19:00 – 21:00 Uhr

Ramona Bolliger



Ein Jahr lang Zugriff auf das RaBe-Archiv Weihnachten steht vor der Tür, du hast noch nicht alle Geschenke besorgt und generell fehlt dir die passende Geschenkidee? Keine Panik, wir haben die ultimative RaBe-Geschenkidee für dich: Verschenke eine RaBe-Mitgliedschaft für ein Jahr! Schicke einfach eine Email an rabe@rabe.ch mit dem Betreff „Mitgliedschaft verschenken“. Teile uns den Namen und die Adresse der Person mit, die du beschenken möchtest und wenn du möchtest, verfasse einen persönlichen Geschenk-Gruss, den wir zusammen mit der Membercard in einem ansprechenden „Geschenkpäckli“ direkt weiterleiten. Die Rechnung schicken wir dir per Email zu. Eine RaBe-Mitgliedschaft kostet 150 CHF. Das Angebot ist gültig bis einschliesslich Sonntag, den 19. Dezember 2021.

Miriam Pfeiffer

HardChor zu Weihnachten

Zum Ende des 25. RaBe-Lebensjahres haben wir uns etwas ganz Aussergewöhnliches einfallen lassen: Streicherquartett (!), 30-köpfiger Chor (!) sowie Bass und Beats (!). Hardrock trifft auf Chorgesang! Hell yeah und Hallelujah!!! Die Sänger*innen stammen aus der Berner Musikszene und beglücken uns mit einer Ode an unser Lieblingsradio, welche aus der Feder der wunderbaren Frau Feuz stammt. Mit dabei sind Reverend Beat-Man, Milena Krstic, Zeno Tornado, Sandra Künzi, David Flach uvm. – ein wilder Mix! Der Video-Release trifft spätestens als Weihnachtsgeschenk bei dir ein. Wie? RaBe einschalten oder auf den üblichen Netz-Kanälen folgen!

Hörmal

Deep Dive

Musik hören geht in Zeiten von Spotify, SoundCloud oder Bandcamp relativ schnell: Song aussuchen, Kopfhörer rein, «Play» drücken. So verändern sich auch unsere Hörgewohnheiten, vielmehr hören wir «Zwischendurch» oder «Nebenbei».

Bei Deep Dive versuchen wir, Flo, Max und Paul, einen anderen Ansatz aus. Bei uns gibt es Musik mit Tiefgang, meistens aus den Bereichen Metal, Punk, Indie, Alternative, und so weiter. Pro Stunde betrachten wir ein Album, picken unsere Highlights raus und dazu gibt es Informationen, die über eine vorgefertigte Rezension hinausgehen. Auch Hintergrundgeschichten zur Band oder den Songs werden wir an euch weitergeben. Um die Schweizerische, bzw. insbesondere die Bernische Musikkultur nicht aussen vor zu lassen werden auch Musiker*innen aus der Region selbst vorbeikommen, um mit uns zusammen über ihren Sound zu reden. Und neben dem Gerede gibt’s natürlich eine ordentliche Portion Mucke!

Paul Klein

Burning Fuses – Das Trio, das matcht!

Das sind sie: Christian, David und Yves. Die Männer, die alle Sicherungen zum Brennen bringen. Das ist kein Witz – das ist wortwörtlich gemeint. Bei einem kleinen Konzert vor 20 Jahren, in den Anfängen von Burning Fuses, sind nämlich wirklich die Sicherungen im Gebäude rausgeflogen. Ob das wohl an ihrer Musik liegt?!

Mit viel Leidenschaft und Begabung produziert das Trio ausdrucksstarke Grunge-Punk Musik. Christian ist der Leadsänger und Gitarrist, David spielt den Bass und Yves sitzt am Schlagzeug. Auf Tournee haben Burning Fuses bereits in mehreren östlichen Ländern gespielt, wie in Polen, der Slowakei und der Tschechischen Republik. Diese jahrelange Erfahrung zeigt sich auf der Bühne, denn diese bringen sie jedes Mal zum Beben. Kopfauslüften ist da garantiert! Christian geht mit seiner Stimme bis tief unter die Haut, David bewegt sich gekonnt zum Sound und Yves bringt seine langen, braunen Haare lässig in Szene.

Bereits drei Alben haben Burning Fuses in ihrer Karriere veröffentlicht. Die Plattentaufe von «International Trash Show», ihrem ersten Album, feierten sie 2012 in der Reitschule.

Vier Jahre später kam ihr zweites Album mit dem Namen „Terrible Night“ heraus. Wem der nackte Hintern mit Delfin-Tattoo auf dem Album-Cover gehört, wollten Burning Fuses im Interview mit Botz3000 nicht verraten. Darüber kann also nur gerätselt werden.

https://botz3000.podigee.io/451-neue-episode

Während der Corona-Pandemie haben Burning Fuses an ihrem neusten Album gearbeitet. Mit dem Endresultat überzeugen sie einmal mehr. „BREATHE“ heisst die Scheibe und zeigt auf dem Cover eine kreative Illustration eines Typen mit Gasmaske.

Das Spezielle am Album, das in diesem Jahr rauskam: Yves, der Schlagzeuger, ist das erste Mal mit dabei und hat für frischen Wind gesorgt. Ihre Bandmitgliederkonstellation sei aktuell perfekt, so Burning Fuses.

Wir können also noch einiges erwarten und gespannt sein, wo es die drei Grunge-Punk-Musiker noch hinführen wird.

Noemi Heim

Aufgehorcht

25×25

Im Dezember könnt ihr noch die letzten «25×25» Jubiläumssendungen hören. Alle Playlists der 25 Sendungen gibt es für euch auch auf www.wahnsinnsradio.ch.

Diverse Daten und Zeiten, siehe Programm Gschächnütschlimmers

… als Rap! Auch im Dezember mit vollem Programm: 3. Dezember: Gast: Chico Chicago (BE) In Zusammenarbeit mit Flocke präsentiert, Rap in der Cafete. Das Konzert von Chico Chicago wird im Anschluss ab 23 Uhr live aus der Cafete übertragen. 10. Dezember: Gschächnütschlimmers 25×25 playlist zum RaBe Jubiläum! 17. Dezember: Gast: Geiler as Du (LU) 24. Dezember: Gschächnütschlimmers als Heilig Abe – die Weihnachtssendung mit Schmackes.

Freitag 20-22 Uhr 130 BPM live aus der Cafete

Am 3. Dezember überträgt RaBe das Konzert des talentierten Berner Rappers «Chico Chicago» live aus der Cafete der Berner Reitschule. Davor ist «Chico Chicago» auch noch bei Gschächnütschlimmers zum Interview zu Gast. Nach dem Konzert in der Cafete geht es nahtlos weiter mit Club-Bangers mit viel Bass und Breaks von Asha und Bernet Branca. Mehr zur Liveübertragung könnt ihr unter NEWS nachlesen.

Freitag 3. Dezember, 23-05 Uhr Jensits Radio!

Die Jensits Radio! Spiel & Surprise-Sendung – denn noch wissen wir nicht genau, welche Welten aus der Heitere Tischbombe fliegen werden! Sicher wird es glamourös und sicher mit dabei sind das Heitere Theateratelier und einige Heitere Menschen mehr. Live am 17. Dezember aus der Heitere Fahne. Mehr findet ihr unter AKTUELL.

Freitag 17. Dezember, 19-21 Uhr The Vidiot

Nach etwas mehr als sechs Jahren und etwa 50 Folgen sagt die erste crossmediale RaBe-Sendung «The Vidiot» Tschüss-Ufwiedergüggs. Monatlich veröffentlichte Sendungsmacher VJ Rhaps eine Playlist unter www.rabe.ch/vidiot mit brandneuen Musikvideos und baute darum herum eine Radiosendung, in welcher er die Videos alleine oder mit Gästen kommentierte. Am Montag, 20.12.2021 gibt es «The Vidiot» zum letzten Mal in einer dreistündigen Abschlusssendung.

Montag 20. Dezember, 15-18 Uhr Rhythm & Blues Juke Box Schneeradio

Willie Dixon war einer der bedeutendsten US-amerikanischen Bluesmusiker. Dixon hat die Entwicklung des Chicago-Blues in den 1950er und 1960er Jahren entscheidend geprägt. Als Studiomusiker und Hausbassist bei Chess Records ist er auf zahlreichen Plattenaufnahmen zu hören. Als Bassist von Chuck Berry trug er auch zum Siegeszug des Rock’n’Roll bei.

Freitag 31. Dezember, 17-19 Uhr DJ Lord Silvester Special

In der Silvesternacht gibt es auch in diesem Jahr wieder das DJ Lord Silvester Special mit feinster House Music. Im Anschluss geht es direkt weiter mit dem Synthvester by Bölz no eis live aus Burgdorf.

Freitag 31. Dezember, 22-23 Uhr Synthvester by Bölz no eis

Es ist kurz vor Mitternacht am 31. Dezember 3021. Eine Person mit Dauerwelle und Schulterpolstern unter der Lederjacke schiebt eine Kassette in das Radio seines DeLoreans und die Presets eines Yamaha DX7 erklingen. “1984 war die Welt noch in Ordnung”, denkt sich die Fahrerin, als sie abbiegt und vor ihr am Horizont die Skyline von Metropolis, das einst Burgdorf hiess, erscheint. Synthvester by Bölz no eis in der Kulturhalle Sägegasse in Burgdorf und live auf RaBe.

Freitag 31. Dezember, 23-04 Uhr