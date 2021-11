Neue Meldestelle für rassistische Hassrede im Netz

Rassistische Hassrede im Internet ist schwer aufzudecken. Eine neue Meldeplattform will dagegen nun ankämpfen. Auf reportonlineracism.ch kann sich anonym melden, wer Opfer von rassistischer Hassrede im Netz wurde oder diese beobachtet. Das Pilotprojekt lanciert hat die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR.

«Rassistische Hassrede im Internet sind Äusserungen, die eine Person oder Personengruppe wegen ihrer «Rasse», Hautfarbe, Ethnie, nationalen Herkunft oder Religion herabwürdigen, gegen sie zu Hass aufrufen oder dies befürworten, fördern oder rechtfertigen», sagt Giulia Reimann vom EKR.

Die anonymisierten Meldungen werden anschliessend in einer Datenbank gesammelt. In dieser Datenbank werden sie kategorisiert, erklärt Reimann. Liegt in einem Fall ein strafrechtlich relevanter Verstoss vor, kann die EKR dies aber nicht direkt den zuständigen Stellen weiterleiten. «Die meldenden Personen müssen selber Anzeige einreichen, wir untersützen dabei aber und beraten», sagt Reimann.

Das Pilotprojekt ist auf ein Jahr befristet. «Danach ziehen wir Bilanz, wie viele Meldungen eingegangen sind», so Reimann. Damit wolle die EKR abschätzen, wie gross das Bedürfnis nach einer solchen Meldeplattform überhaupt sei.