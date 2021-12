Die Themen des heutigen RaBe-Infos: Rassismus anonym direkt der entsprechenden eidgenössischen Kommission melden können, das in nun möglich mit der neuen Plattform reportonlineracism.ch. Und: Hommage an Larousse, das Kultwerk aus Frankreich neuinterpretiert in Bern.

Die Beiträge der heutigen Sendung:

Neue Meldestelle für rassistische Hassrede im Netz

Hommage an Larousse