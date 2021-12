Radioblog: Frontex und die Schweiz

Der dieswöchige Radioblog stammt aus der Feder von Mahtab Aziztaemeh, Journalistin bei der interkulturellen Onlineplattform lucify.ch. In ihrem Blog macht sie sich Gedanken über die europäische Grenzschutzagentur Frontex. Im Moment läuft in der Schweiz nämlich ein Referendum, gegen die Erhöhung des Schweizer Beitrags an Frontex. Aber hört selbst, was Mahtab Aziztaemeh dazu zu sagen hat.

Im Radioblog erhalten bekannte und weniger bekannte Personen des öffentlichen Lebens die Möglichkeit ihre Sicht der Dinge, ihre Gedanken und Meinungen zu aktuellen oder zeitlosen Ereignissen kund zu tun. Das Team vom RaBe-Info wechselt sich dabei mit ca. 5 externe Radio-Blogger*innen ab. Ausgestrahlt wird die akkustische Kolumne jeweils am Freitag im Hintergrundmagazin RaBe-Info (um 11h und um 18h).