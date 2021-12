Sendung vom 6. Dezember

In der heutigen Infosendung porträtieren wir die Berner NGO «Solafrica» . Diese ermöglicht Menschen in Afrika den Zugang zu sauberer Energie und arbeitet in mehreren Ländern an hochgradig innovativen und integrativen Projekten im Bereich der Solartechnik. Nun hat das Unternehmen für seinen Einsatz zugunsten einer klimaneutralen Zukunft den renommierten europäischen Solarpreis erhalten.

Ausserdem begehen wir einen ausführlichen Rundgang durch die Ausstellung «Queer – Vielfalt ist unsere Natur». Die aktuelle Sonderausstellung des Naturhistorischen Museums Bern zeigt die Vielfalt der Geschlechter und sexuellen Ausrichtung bei Mensch und Tier. Ausgestellt ist unter anderem ein Pilz namens «Spaltblättling».

Podcast der ganzen Sendung:

Zu den Beiträgen der Sendung: